Se cumplen 10 años de la goleada que cambió el futbol brasileño

El 8 de julio de 2014, hace exactamente diez años, el fútbol mundial fue testigo de uno de los partidos más impactantes y recordados de la historia: la humillante goleada 7-1 de Alemania a Brasil en las semifinales del Mundial 2014. Este encuentro, conocido como el ‘Mineirazo’, dejó una cicatriz profunda en el orgullo de la ‘Canarinha’, comparable al famoso ‘Maracanazo’ de 1950.

El Estádio Mineirão en Belo Horizonte fue el escenario de este duelo histórico. Brasil, como anfitrión del torneo, tenía grandes esperanzas de alcanzar la final y levantar el trofeo en casa. Sin embargo, lo que se esperaba fuera un partido reñido se convirtió en una pesadilla para los brasileños.

Where were you in 2014 when Germany scored SEVEN? 🇩🇪🤯#FIFAWorldCup #OTD pic.twitter.com/zUuQrll6Ha

