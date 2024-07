Deschamps reconoce que España es favorita en el partido ante Francia

En vísperas del esperado enfrentamiento entre España y Francia en las semifinales de la Eurocopa, Didier Deschamps, seleccionador de Francia, expresó su respeto y admiración hacia la selección española durante una rueda de prensa. Deschamps reconoció que España ha sido el equipo que mejor ha jugado en todo el torneo y destacó la calidad de su centro del campo, una constante en los buenos momentos de la ‘Roja’.

“Las selecciones españolas siempre tienen la capacidad de tener un buen centro del campo. Pedri no está, obviamente, por lesión, pero tienen esa capacidad de ayudar a su selección a mantener el control del partido. Les convierte en un equipo complicado. Rodri, especialmente, es un jugador que es el eje de España. Pero son todos en España, todo lo que han estado haciendo desde el principio del torneo. No quiero pasarles la presión, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa y esa es la impresión que me ha dado a mí”, declaró Deschamps.

🥁 Introducing your final four… 🇪🇸 Spain

🇫🇷 France

🇳🇱 Netherlands

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Who wins it? 🤔#EURO2024 pic.twitter.com/vkQOd2Yb0x — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 6, 2024

¿Qué prevé Deschamps para este partido?

El técnico galo no escatimó en elogios hacia el combinado dirigido por Luis de la Fuente, resaltando su habilidad para dominar los encuentros gracias a un centro del campo sólido y bien estructurado, incluso en ausencia de jugadores clave como Pedri.

Deschamps también abordó la cuestión de cómo su equipo puede frenar a los extremos de España, Lamine Yamal y Nico Williams: “Si tienen el balón, tenemos que intentar defenderlos. Pero también podemos obligarles a intentar que no reciban, por ejemplo. También podemos limitar su capacidad de ataque dentro del partido. Tienen muchísima calidad y son jugadores que les dan un punto extra. Tienen una física distinta con estos dos futbolistas y dan a España otras posibilidades”, explicó.

El entrenador enfatizó la necesidad de una defensa organizada y proactiva para contener a los peligrosos atacantes españoles, destacando su calidad individual y la versatilidad que aportan al equipo.

En respuesta a las críticas sobre el estilo de juego de Francia, Deschamps bromeó con un periodista sueco antes de ofrecer su perspectiva: “¿De dónde es usted? ¿Sueco? ¿No será un francés disfrazado de sueco? Si usted se aburre, cambie de cadena y ponga otro partido. No tiene por qué ver estos partidos, no pasa nada. Es una Eurocopa, un torneo difícil para todos. Nos ha pasado en anteriores ediciones. Pero también tenemos la capacidad de hacer felices a muchos franceses. Ha habido periodos en nuestro país que lo hemos pasado mal, pero lo siento si en Suecia aburre nuestro fútbol, me sabe mal”, indicó.

Deschamps defendió el enfoque táctico de su equipo, subrayando las dificultades inherentes a la competición y la importancia de mantener a los aficionados franceses contentos, a pesar de las críticas internacionales.

El seleccionador francés también habló sobre Kylian Mbappé, quien ha tenido un torneo marcado por una fractura en su nariz que le obliga a jugar con máscara: “Queríamos que descansara lo más posible. Nos habría encantado tener un día más para descansar. Hemos hecho todo lo posible para que lo hiciera y estoy convencido de que está mentalmente en buen estado. No tiene nada que ver con el último partido. Tuvo un problema en la espalda, la máscara, el golpe en la nariz… Podría haber sido el final del campeonato pero sigue con nosotros. Se acostumbra a las nuevas condiciones de juego y estoy convencido de que lo va a dar todo con el grupo”, manifestó.

Deschamps se mostró confiado en la capacidad de Mbappé para rendir al máximo nivel a pesar de las adversidades físicas, destacando su resiliencia y adaptación a las nuevas circunstancias de juego.

Sobre Mike Maignan, el guardameta francés, Deschamps comentó: “No tengo que recordar por qué tiene un altísimo nivel. Es un guardameta con una gran presencia dentro del terreno de juego. Donde sea, es un gran líder para el equipo. Es un líder de la manada, por decirlo así. Ahora se habla un poco más de él que antes. No nos sorprende un talento así de un día para otro. Tuvo ciertas lesiones”, apuntó.

Finalmente, Deschamps se refirió a Olivier Giroud, quien no ha tenido muchas oportunidades durante la Eurocopa: “Había que tomar decisiones con él. Sé que no ha sido titular en tres partidos, pero luego ha jugado y ha sido más eficiente que otros. Depende de la situación, de la lectura del partido, del rival. Obviamente, el hecho de que necesitemos a más gente en el área, puede influir. Hemos generado ocasiones, podemos generar más. No hemos marcado no por falta de oportunidades, que hemos tenido muchísimas. Mañana va a ser muy importante que intentemos aprovecharlas”, culminó.