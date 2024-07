Selección de futsal de Guatemala viaja a Uzbekistán

La selección nacional mayor de futsal de Guatemala viajó este lunes a Uzbekistán, la tierra mundialista donde a partir del mes de septiembre hará su presentación como una de las clasificadas al máximo evento de la FIFA en lo que se refiere a esta disciplina deportiva.

La presencia de los seleccionados en Uzbekistán será para ser parte de un campamento de alta exigencia previo a la competición oficial. Los seleccionados, un total de 14, viajaron motivados ya que son conscientes de que están en la parte final del trabajo de cara al Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024.

Previo al viaje de este día, el seleccionado José Reyes emitió algunas declaraciones que proporcionó la Fedefut. “Súper emocionados con lo que se viene. Ya a nada de empezar el Mundial. Creo que eso será una probadita de lo que tendremos más adelante. Estamos contentos porque empiece ya el campamento”, señaló Reyes.

Por su parte, Jenne Paniagua le dio gracias a Dios por este campamento. “Estoy motivado porque sé que queda poco tiempo para el Mundial, entonces, tengo que hacer un buen papel en este campamento”.

Por último, añadió: “Gracias a Dios tuve un giro de 360 grados. Todo mejoró, he jugado bien y he estado en buenos clubes, y gracias a Dios, mi nivel subió bastante desde que regresé a Legendarios y esto me sirvió para estar acá en Selección Nacional”.