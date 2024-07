Argentinos se burlan de Drake y su apuesta de miles de dólares por Canadá

La Selección de Argentina ha llegado como una de las favoritas para obtener nuevamente la Copa América 2024. Sin embargo, esto no impidió que Drake apoyará a la Selección de Canadá y apostará miles de dólares.

A través de sus redes sociales, el famoso cantante canandiense compartió que realizó una gran apuesta que dejaba claro su confianza en su equipo.

Según reveló Stake, una página web de apuestas online, el artista puso una cifra de 300 mil dólares por el triunfo de Canadá ante la Argentina comandada por Lionel Messi. Drake pudo haber ganado más de 2 millones de dólares por esa apuesta si el marcador hubiera sido diferente.

Tras la victoria de La Albiceleste, cientos de argentinos y seguidores del equipo se burlaron del famoso rapero.

Drake’s Canada were eliminated 𝐀𝐍𝐃 he lost $300K on the game 😭 pic.twitter.com/eemXZtH99i

— B/R Football (@brfootball) July 10, 2024