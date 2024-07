Juez Marco Antonio Villeda asume Tribunal Octavo de Sentencia

El juez Marco Antonio Villeda asumió este miércoles 10 de julio el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, tras ser trasladado por motivo de la jubilación de la jueza Oly González.

Villeda fue parte del Juzgado de Extinción de Dominio de Dominio por 13 años y es uno de los expertos en la materia; sin embargo fue notificado del cambio por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tras ser notificado la semana pasada, el juez informó que, ante este aviso recibido, remitió una consulta a la Corte por medio de la cual busca conocer a quién debía entregarle el cargo, tomando en cuenta que el profesional electo para sustituirlo no ha sido enviado a ese órgano jurisdiccional.

Villeda tiene más de 30 años de carrera judicial, de los que al menos 13 ha ejercido en el Juzgado de Extinción de Dominio donde ha conocido casos de alto impacto. En ese sentido, se ha mostrado sorprendido por la decisión de las autoridades de justicia de trasladarlo a una judicatura de carácter penal.

Entre los fallos que ha emitido se encuentran algunos relacionados con políticos implicados en casos de corrupción, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicemandataria Roxana Baldetti y el excandidato presidencial, Manuel Baldizón.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que brindó en abril de este año, poco después de que surgiera información acerca del cambio que se haría, el juez se refirió a este tema y destacó que desconoce las razones por las que fue retirado.

Compartió que se argumentó que ya ha concluido su período constitucional, por lo que al renovarse el mismo puede ser enviado a cualquier judicatura; sin embargo, señaló que en cinco ocasiones se había dado ese vencimiento y no hubo cambios en cuanto al lugar donde ejercía.

“Razones por las cuales me trasladan, pues, no las sé. En mi juzgado, en los 13 años que tengo de estar al frente, no hay mora judicial, no ha existido una sola denuncia de corrupción, por ejemplo, y en un porcentaje de un 99% la sala siempre me ha confirmado las sentencias que he emitido. La evaluación, pues siempre saco de 90 para arriba, siempre es satisfactoria, entonces las razones no las sé. (…) Me sorprende”, dijo en ese momento.