Representantes de mercados piden reunión con el Ejecutivo ante alza de precios

Los representantes de diversos mercados de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños se pronunciaron este miércoles acerca de la situación del alza en los precios de los productos de la canasta básica. Además, pidieron a las autoridades una intervención urgente con respecto al tema y plantearon la necesidad de tener un acercamiento con el Ejecutivo con el fin de analizar las posibles soluciones.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó con integrantes de asociaciones de vendedores, vicepresidentes y presidentes de los centros de comercio, quienes coincidieron en que existe cierta desestabilización.

Mari Lemus, de la Asociación de Vendedores Unidos por el mercado La Terminal, expresó su preocupación por la coyuntura. Resaltó que la alta cantidad de lluvias en ciertos sectores y. la sequía en otros, al igual que el encarecimiento de los fertilizantes son factores que han influido en que existan aumentos en los valores, principalmente de las verduras. Sin embargo, consideró que se debe profundizar en el tema.

Mientras tanto, Julio Rivas, presidente del mercado Colom y presidente de los Mercados Unidos de Guatemala, consideró que el mal estado de las carreteras y la falta de seguimiento a las condiciones que presentan es otro de los problemas, incluso uno de los primordiales, que han llevado al escenario actual.

“El señor presidente prometió carreteras correctas, prometió prestamos correctos para lograr los canales para lograr que los productos se mantuvieran en precios bajos. Los préstamos a la pequeña y mediana empresa, que existen en el Ministerio de Economía, pero no se usan. De hecho, los ministros involucrados deberían de dar la cara y buscar esos canales”, argumentó.

Por aparte, señaló que el sector de los mercados está enfrentando una competencia desleal, puntualmente en la relación con la iniciativa privada. En ese contexto, señaló que en los supermercados se estaría “maquillando” los precios.

Carolina Cifuentes, presidenta del mercado La Presidenta, coincidió en que la problemática de la red vial es un puntu crucial que impacta en los costos del traslado de las verduras, situación que se refleja en los valores finales a los que se ofrecen al consumidor.

Al respecto, Juan de Dios Godoy, vendedor del área de tomate y chile pimiento del mercado La Terminal, explicó que los incrementos en los valores de los productos no es algo que corresponde a ese centro de comercio o a la capital, sino una situación generalizada en el país.

“El tomate, la papa, todo ha subido. Yo me admiro, con los años que tengo de estar en el mercado, que ahora llegó un manojo o maleta de cilantro llegó a valer 100 y una hojita a valer cinco quetzales”, expresó.

Andrés García, presidente de la asociación del mercado Concepción en Villa Nueva, Guatemala, indicó que en medio de estas dificultades, las pérdidas están siendo enormes en todos los sectores. Enfatizó que la competencia es desleal y esto ha impactado en que se reduzcan las ventas.

“La verdura, no solo está cara, sino que se está tirando porque la gente no quiere comprar y, aunque quiera, no le alcanza. Es urgente y necesario que el presidente se involucre ya y abra las puertas a los representantes de los mercados, a los agricultores, y que le busquemos una solución a esto. Que cumpla lo que él prometió en campaña: carreteras en buen estado, que es un factor súper importantísimo”, expresó.