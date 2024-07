Cronología de la muerte de Paola Andrea Bañuelos

La Fiscalía de Baja California, en México, confirmó el hallazgo del cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años, luego de que sus familiares denunciaron su desaparición tras subir a un taxi por aplicación en Mexicali.

En conferencia de prensa, la fiscal de ese estado mexicano, María Elena Andrade Ramírez, informó que las autoridades encontraron un cadáver en la colonia Islas Agrarias, cuyas características coincidían con las de la joven desaparecida.

La funcionaria detalló que la joven fue encontrada con la misma vestimenta con la que fue vista por última vez, al salir del bar ‘La Consentida’ durante la madrugada del lunes 8 de julio. Agregó que el cuerpo tenía huellas de violencia, pero que aún se desconoce la causa de muerte.

De acuerdo con el relato de familiares, Paola Andrea acudió junto con su prima al centro nocturno ‘La Consentida’ el pasado lunes 8 julio. Al salir, pidió un viaje a través de la aplicación Didi y, posteriormente, se retiró en un auto Versa color negro alrededor de las 2:20 de la madrugada. Su prima Dariana escribió en Facebook que desde ese momento ya no supieron nada más de ella.

Un día después, el 9 de julio, su familia emprendió la búsqueda y organizaron recorridos por Mexicali para localizarla. El miércoles, autoridades informaron que en una vivienda del fraccionamiento Praderas del Sol fue localizado el vehículo que abordó Paola, aunque sin dar mayores detalles.

Mientras tanto, en redes sociales ya circulaba una fotografía del conductor de Didi, identificado como Sergio Daniel ‘N’, originario de Obregón, Sonora.

El jueves, 11 de julio de 2024, la fiscal Andrade Ramírez, confirmó el hallazgo del cuerpo en un predio de Oasis Campestre. Se sabe que la joven estudiaba Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Baja California.

“Es lamentable pensar que Paola Andrea Bañuelos Flores ya no volverá a las aulas de la UABC, cimarrona estudiante de Ciencias de la Educación. Me pesa profundamente que un proyecto de vida como el suyo haya quedado truncado de esta forma”, expresó el rector de la institución en un comunicado.

Sergio Daniel ‘N’, el conductor de la aplicación Didi y principal sospechoso en la muerte de la joven, se entregó voluntariamente a las autoridades la tarde del 11 de julio.

En un video, el conductor denunció que tanto él como su familia fueron amenazados, por lo que decidió presentarse por cuenta propia en la Fiscalía de Ciudad Obregón.

“Me vine por miedo y no me han dejado defenderme ni declarar”, dijo a los medios. “La gente no sabe realmente qué pasó, se hace ideas, manda amenazas, dicen que van a ir con mi familia. Ya han ido judiciales, ya han ido personas a la casa y por eso vengo”, declaró.