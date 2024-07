VIDEO. Motorista derrapa y segundos después es atropellado en Quetzaltenango

Un impactante accidente de tránsito tuvo lugar en el parque Bolívar, en la zona 1 de Quetzaltenango, y fue captado en video, generando una ola de reacciones en redes sociales. El incidente ocurrió cuando un motorista derrapó, probablemente debido a una maniobra brusca o por asfalto mojado.

En las imágenes del clip, se puede ver cómo el conductor de la motocicleta, tras perder el control, intenta levantarse del suelo. En ese preciso momento, un automóvil aparece en la escena y atropella al motorista, provocando que este vuelva a caer y gire sobre su propio vehículo.

Lo más alarmante del suceso es que, según se observa en el material audiovisual, el automovilista no se detuvo para prestar ayuda. En cambio, continuó su marcha, dejando al motorista herido en medio de la calle. Esta acción ha generado indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes han compartido el video y expresado su repudio ante la conducta del conductor del vehículo.

El motorista, visiblemente afectado por el accidente, ha solicitado a través de medios locales que el responsable se haga cargo de los daños causados. Las imágenes del accidente han circulado ampliamente en las redes, con múltiples usuarios comentando y exigiendo justicia para el afectado.

“El del carro iba en su cel o bolo, o las dos. No creo que haya gente tan mala de no frenar un poco y esquivar al motorista en plena época de lluvias. Aparte, no dañarias tu carro adredemente, tiempo suficiente tuvo y espacio también”; “La difusión del video ha puesto de manifiesto que el automovilista pudo pensar que el motorista era un ladrón y se vio en la necesidad de seguir la marcha”; “Tierra de nadie esos de Xela si pueden le pasan a quien sea encima.Y huele a miados su centro histórico”, son algunos comentarios en el video.