Jürgen Klopp rechazó a la selección de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos ha enfrentado uno de los momentos más difíciles en su historia reciente tras el fracaso en la Copa América 2024, donde, siendo anfitrión, quedó eliminado en la fase de grupos después de derrotas ante Panamá y Uruguay. Este desempeño deficiente llevó al despido de Gregg Berhalter, quien había estado al frente del equipo desde 2018. En medio de la búsqueda de un nuevo entrenador, surgió el nombre de Jürgen Klopp como uno de los principales candidatos. Sin embargo, el exentrenador del Liverpool rápidamente desestimó el ofrecimiento, lo que dejó al equipo estadounidense en una situación complicada.

Jürgen Klopp, conocido por su carismática personalidad y estilo de juego ofensivo, había culminado recientemente un ciclo histórico en el Liverpool. Durante casi una década al mando del equipo de Anfield, Klopp logró hazañas significativas, incluyendo la conquista de la Premier League en la temporada 2019-2020, la primera en más de 30 años para el club, y la victoria en la Champions League en la temporada 2018-2019.

🚨🚨| JUST IN: Jürgen Klopp has 𝐃𝐄𝐂𝐋𝐈𝐍𝐄𝐃 the chance to coach USMNT as he wants a break from football.

