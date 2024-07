Anuel desata burlas por su bochornosa actuación en “La Velada”

Durante el fin de semana, el Santiago Bernabéu abrió sus puertas para disfrutar de la Velada del Año 4, en total se vendieron unas 80 mil entradas. Entre todas las actuaciones, la de Anuel AA fue la que acaparó la atención.

El cantante era el encargado de cerrar el show con una actuación musical que pusiese el broche de oro al evento, pero las cosas no salieron como esperaba.

La estrella puertorriqueña saltó al terreno de juego y perpetró un espectáculo que ha sido calificado como bochornoso.

En total, ocho minutos de actuación sin la ayuda del autotune, lo que llevó al intérprete a desafinar y a recibir el abucheo por parte de algunos asistentes.

Una vez que salió al escenario, el show resultó un fiasco. La voz se escuchaba distorsionada. Las críticas fueron realmente masivas, pero él apunta a un supuesto sabotaje.

Con todo, Anuel AA se ha defendido en las redes culpando directamente a Ibai Llanos, ya que bajo su punto de vista fue saboteado.

“El Ibai ese, la porquería esa que me hicieron, se la jugaron bien jugada ayer, que me sabotearon todo el concierto”, dice antes de asegurar que la organización no dejó que tuviese su soporte personal en la actuación.