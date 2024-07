Danna Paola escandaliza las redes al besar a su bailarina en pleno show

Hace unos días se llevaron a cabo los MTV Miaw 2024, y entre todos los asistentes, Danna Paola fue quien se llevó casi todas las miradas con su espectáculo.

Previo a su polémico performance, la cantante y muchos creadores de contenido se dieron cita para desfilar en la alfombra verde en el reconocido evento.

La estrella mexicana se subió al escenario junto con sus bailarines a regalar un poco de su talento. Luego de interpretar con gran fuerza su canción y bailar en total sincronía, protagonizó un gran beso con una de sus bailarinas.

El público no dudó en gritar de emoción, pues no es la primera vez que lo hace. También ella misma ha dicho en algunas entrevistas que hubo una ocasión en donde estaba enamorada de una mujer.

Además, siempre se ha mostrado a favor de la diversidad sexual y ha apoyado a los movimientos LGBT.

Las imágenes de inmediato se hicieron virales y los usuarios no tardaron en criticarla por “ser infiel” a su novio con estos actos-

Danna Paola desfiló por la alfombra verde junto a las demás celebridades invitadas.

Ahí, fue cuestionada sobre las críticas que constantemente recibe en redes sociales por su físico, sus recientes declaraciones sobre el impacto del sexo en la cotidianidad y la polémica que persigue a la obra Aventurera.

Fue este último punto el que más llamó la atención, pues ella aseguró que estaría dispuesta a tomar el reto si se lo proponen.

“Me tendría que preparar muchísimo, creo que siempre, para todos los proyectos, uno tiene que preparase un montón. Como artista, cada personaje merece su preparación, etcétera, pero pues no sé, ¿qué te puedo decir?, no ahora, tal vez en algunos años, es (un personaje) súper icónico, no lo sé”, declaró.