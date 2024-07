EA Sports presenta la portada del FC 25

EA Sports ha revelado la esperada portada de la ‘Ultimate Edition’ del videojuego FC 25, anteriormente conocido como FIFA. Esta edición especial del juego, que se podrá reservar a partir del 17 de julio, presenta a figuras destacadas del fútbol mundial, tanto actuales como legendarias.

Los protagonistas de esta edición son Jude Bellingham, Aitana Bonmatí, Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane y David Beckham.

Defined by silverware delivered for the club.

Presenting the #FC25 Ultimate Edition Cover, featuring @GianluigiBuffon, @AitanaBonmati, @BellinghamJude, Zinedine Zidane and David Beckham.

See the full Reveal July 17: https://t.co/x0js9uvbhH pic.twitter.com/R4QFrutR0I

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 15, 2024