Luka Modric renueva su contrato con el Real Madrid

El centrocampista croata Luka Modric y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para extender el contrato del jugador hasta el 30 de junio de 2025. Este anuncio marca la continuación de una relación que ha sido fructífera y llena de éxitos desde que Modric se uniera al club en 2012 procedente del Tottenham Hotspur.

A sus 38 años, Luka Modric sigue demostrando su valía en el terreno de juego. Desde su llegada al Real Madrid hace doce años, el centrocampista ha disputado 534 partidos oficiales y ha anotado 39 goles. Su influencia en el campo y su capacidad para controlar el ritmo del juego han sido fundamentales para el éxito del equipo durante más de una década.

Luka Modric aún tiene magia por ofrecer

Modric ha contribuido significativamente a los éxitos del Real Madrid, acumulando un total de 26 títulos, el mayor número en la historia del club junto a Nacho Fernández. Su impresionante palmarés incluye:

6 Ligas de Campeones

5 Mundiales de Clubes

4 Supercopas de Europa

4 Ligas

2 Copas del Rey

5 Supercopas de España

Entre los logros más destacados de Modric se encuentra la conquista de seis Ligas de Campeones, un logro que lo coloca en un grupo selecto de jugadores que han alcanzado tal hazaña.

El talento de Modric ha sido reconocido a nivel mundial en numerosas ocasiones. En 2018, tuvo un año particularmente notable al ganar el Balón de Oro, el Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA y ser nombrado Jugador del Año de la UEFA. Además, ha sido incluido en seis ocasiones en el Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado dos veces como el Mejor Centrocampista de la Liga de Campeones. Su desempeño en el Mundial de Clubes también le ha valido un Balón de Oro y un Balón de Plata en diferentes ediciones.

Modric no solo ha brillado con el Real Madrid, sino que también ha tenido un impacto significativo con la selección croata. Ha jugado 178 partidos con su selección, incluyendo su participación en la reciente Eurocopa de Alemania. En el ámbito internacional, Modric fue galardonado con el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022, reconociendo su excelencia y consistencia en el escenario más grande del fútbol mundial.