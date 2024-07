La nueva camisola de Municipal, un homenaje al título Concacaf 1974

Municipal, el actual campeón del futbol de Guatemala, presentó esta noche de forma oficial su indumentaria para la temporada 2024-2025, un claro homenaje al campeón de la Concacaf 1974.

Durante una noche mágica, donde se recordó la gran hazaña de la camada de jugadores que hizo en la Concacaf, estuvo presente el exfutbolista rojo, Alberto López Oliva, quien recordó anécdotas por su paso en las filas carmecí, desde que firmó su contó en un pedazo de cartón hasta ser uno de los privilegiados en levantar el máximo trofeo en la historia de un club guatemalteco.

Alberto López Oliva: “Al ver esta copa, me siento enorme. Municipal siempre ha sido enorme. Municipal es un equipo muy grande, es el equipo del pueblo”.

🔥 #HistoriaRoja Alberto López Oliva comparte detalles especiales sobre la indumentaria con la que acompaña la presentación de la nueva piel escarlata.#MunicipalXUmbro pic.twitter.com/rejfzaCbSz — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 19, 2024

El ídolo de Municipal

Por su parte, el gran referente de la institución edil, Juan Carlos el “Pin” Plata, también fue parte de esta histórica presentación la cual se hizo vía televisiva. Plata demostró su felicidad de poder compartir con la afición, un pequeño grupo que fue invitado para amenizar con porras esta noche especial.

El “Pin” recordó que guarda algunas camisolas que para él tienen un gran significado. Entre ellas, la camiseta con la cual lograron el primer pentacampeonato en la historia de un club guatemalteco. Asimismo, una conmemorativa del Día de la Madre, la cual lleva el nombre de su progenitora. Otra de las camisolas guardadas es la que utilizó cuando batió el récord de Julio César Anderson.

Durante la presentación de la indumentaria que utilizará Municipal en los Torneos Apertura 2024 y Clausura 2025, estuvo presente una invitada especial: La copa de Concacaf que ganó Municipal en 1974, una reliquia única que se encuentra en el país.

Además, se recordaron momentos históricos como la obtención del pentacampeonato rojo, donde se resaltó a jugadores como Juan Carlos Plata, Mario Acevedo y Gonzalo Romero, grandes exponentes de aquella gesta, que fue lograda técnicamente por el argentino Enzo Trossero.

Otro gran momento de la noche fue la presentación de Ángel García y Giovanni Rosario, los aficionados con más camisolas de Municipal. García tiene más de 250 camisolas de su equipo. La indumentaria más antigua que tiene este coleccionista es la de la temporada 1991-1992, la cual la obtuvo a través de una subasta. Por su parte, Rosario, originario de Coatepeque, Quetzaltenango, tiene más de 450.

Que manera de presentar la chumpa nueva, es cine 🚬 pic.twitter.com/TFFoBTLTYY — Payuk (@Payuk_) July 19, 2024

Trossero, Almeida y Bini

El técnico que logró el pentacampeonato con Municipal, Enzo Trossero, también fue uno de los grandes invitados de esta noche, aunque su participación fue virtual.

“Me enamoré mucho de Municipal, de Guatemala, Me trataron muy bien”, recordó Enzo. Asimismo, Trossero recordó el grupo con el cual lograron dicha hazaña: “Tenía grandes jugadores, históricos del país. No puedo nombrar uno porque eran bastantes. Era un equipo que jugaba bien. Gané cinco títulos consecutivos y un título centroamericano. Me alegro que Sebastián Bini haya ganado el título 32”.

Sobre Juan Carlos Plata, Enzo Trossero dijo: “Yo pienso que el Pin Plata hubiese podido jugar en cualquier parte del mundo”.

Otro estratega histórico fue Ever Hugo Almeida, quien dijo que siempre siguen y están atentos a los partidos de Municipal. “Fueron momentos muy lindos”, recordó Almeida.

El actual técnico de Municipal, Sebastián Bini, también fue parte de esta noche. “Hoy me toca estar de este lado ya recibiendo dos títulos como entrenador”.

“El Trébol volvió a latir. Sin la afición es difícil poder ganar”, expresó Bini, quien alentó a la afición que sigan apoyando. “Ser de Municipal es una cuestión de piel, no es para cualquiera”, reflexionó Bini respecto a la nueva indumentaria roja.

Enzo Trossero, Director Técnico del pentacampeonato rojo, recuerda su paso por el ‘mimado de la afición’ ❤️💙🔥#MunicipalXUmbro pic.twitter.com/8Qodf2cIZ1 — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 19, 2024

La piel roja

“Cada hilo de esta camisola lleva impregnado el espíritu indomable de nuestros jugadores y el aliento incansable de nuestra gente. Con un diseño innovador que respeta nuestras raíces y proyecta nuestra grandeza hacia el futuro”, explicó la institución de Municipal.

Añade: “Diseñado con la misma pasión, este uniforme simboliza la energía, la determinación y el espíritu indomable que caracteriza a nuestro club; colores que desafían lo ordinario y un diseño que impone respeto. Desde la tela hasta nuestro novedoso escudo con efecto iridiscente”.

La camisola de Municipal representa tradición y orgullo, dijo Pedro Arriaza, director de Mercadeo de Municipal, quien recordó que la camisola lleva un detalle del “74”, ya que este año se conmemoran 50 años de la obtención del título de la Copa de Campeones de la Concacaf 1974 (27 de octubre de 1974).