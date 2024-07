AC Milan hace oficial el fichaje de Álvaro Morata

El Milan hizo oficial este viernes el fichaje del delantero español Álvaro Morata, que militaba en el Atlético de Madrid y capitán de la selección española campeona de la Eurocopa 2024, con el que firmado un contrato de 4 años, con opción de un año más.

“Capitán de la selección española que acaba de proclamarse campeona de Europa, Morata firmó un contrato con el club rossonero hasta el 30 de junio de 2028 con la opción de un año más”, se añade en la nota.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫

Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan

