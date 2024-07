VIDEOS: Trump acepta nominación; relata el atentado y envía mensaje de unidad

El expresidente Donald Trump lanzó un mensaje de unión en su discurso al aceptar la nominación electoral por el Partido Republicano, días después de sobrevivir a un intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania.

“Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. (…) Me presento a presidente para todo EE. UU., no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad”, dijo un Trump que apareció nuevamente con su oreja derecha vendada.

Trump habló en la clausura de la Convención Nacional Republicana, inaugurada a principios de semana en Milwaukee y que tenía como objetivo confirmar su candidatura y la de su “número dos”, el senador por Ohio, J.D. Vance.

Se esperaba una apuesta por la unidad y el propio Trump había admitido que, tras lo sucedido, reescribió su discurso. Prometió un gobierno que sirva a los estadounidenses “mejor que nunca”: “Nada me detendrá en esta misión, porque nuestra visión es justa y nuestro rumbo es puro. No importa qué obstáculo se nos presente. No nos vendremos abajo, no lo haremos mal. No daremos marcha atrás y nunca dejaré de luchar por ustedes”, sostuvo.

La palabra “lucha” (“fight”, en inglés) se ha popularizado como clamor republicano. El expresidente la dijo, con el puño en alto, mientras era evacuado por las fuerzas de seguridad tras el atentado, como él mismo recordó al relatar lo sucedido. Un relato que, aseguró, no pronunciará más, porque le resulta “demasiado doloroso”.

Trump contó cómo sigue vivo por haber girado la cabeza para enseñar un gráfico sobre inmigración, y aseguró que, aunque había sangre por todas partes, en cierta manera se sintió “muy seguro”, porque “percibía a Dios de su lado”.

