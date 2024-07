París 2024 tiene todo listo para los Juegos Olímpicos, señala el COI

La ciudad de París y la organización de los Juegos Olímpicos están preparados para el inicio de la competición en cuatro días, aunque la ceremonia inaugural será en seis días, anunció este sábado el Comité Olímpico Internacional (COI).

París 2024 y la ciudad de París “han cumplido su promesa”, señaló el director de Deportes del COI, Kit McConnell, en una rueda de prensa tras una reunión del consejo ejecutivo del organismo con las autoridades francesas y el Comité Organizador. En plena recta final para el inicio de los Juegos Olímpicos de París, “todas las sedes están dentro de lo programado”, añadió McConnell. Tras la apertura de la Villa Olímpica el pasado jueves, los deportistas “van llegando en función del calendario de sus competiciones” y algunos llevan ya dos días entrenándose.

IOC Executive Board approves two athletes’ changes of sporting nationality for the Olympic Games #Paris2024 .

Los deportistas y las delegaciones están realizando “fantásticos” comentarios sobre la calidad de las instalaciones y de la atmósfera de la Villa Olímpica. “Es un ambiente increíble para los deportistas”, resumió McConnell.

El director de Deportes del COI destacó también la “expectación increíble” que han generado los Juegos en el público, con 8,8 millones de entradas vendidas hasta ahora. “Es algo que se puede sentir”, aseguró.

El COI está convencido de que la ceremonia inaugural del próximo viernes, con un desfile de cerca de doscientos barcos por el Sena, será algo “espectacular”. El desfile pasará por “lugares increíbles”, como la torre Eiffel, el Museo del Louvre o el puente de Alejandro III, con un “telón de fondo fantástico”, indicó McConnell.

Para el portavoz del COI, Mark Adams, la ceremonia será “asombrosa”, ideal para televisión, y “vamos a alucinar”.

McConnell recordó que el miércoles 24 comenzará, por motivos de calendario, la competición en fútbol y rugby a 7, en lo que será el estreno olímpico de algunos de los grandes estadios de los Juegos. “Solo quedan cuatro días”, avisó.

Durante la reunión con las autoridades francesas se trataron cuestiones como la seguridad, aunque por ahora no ha habido incidentes reseñables. Adams aseguró que los sistemas informáticos han vuelto a la normalidad tras el fallo mundial registrado el viernes, que generó “problemas significativos” que ya se han solucionado.

El COI tiene, en colaboración con sus socios tecnológicos, “un gran número” de sistemas de protección de su seguridad informática de cara a posibles intentos de pirateo. Sin embargo, reconoció que “no se puede ser complaciente” y que “nunca puedes estar demasiado preparado” en este campo.

Por otro lado, el consejo ejecutivo del COI acordó aumentar en un 10 %, hasta 650 millones de dólares, la dotación del fondo de solidaridad de becas olímpicas en 2025. Este programa permite a deportistas y técnicos de países menos desarrollados en el plano deportivo vivir y entrenar en instalaciones de primer nivel.

La expectación para estos Juegos Olímpicos no solo se siente en París, sino en todo el mundo. Los preparativos y la organización han sido elogiados por su precisión y dedicación, asegurando que cada detalle esté listo para recibir a los miles de atletas y millones de espectadores que seguirán el evento.

