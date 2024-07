Elon Musk comparte polémica pasarela que incluye a Trump, Putin y el Papa

Desde que la inteligencia artificial ha comenzado a funcionar se han encontrado varios videos curiosos, uno de ellos es el compartido por Elon Musk.

El video compartido por el magnate en X, antes Twitter, muestra figuras influyentes como Donald Trump, el Papa Francisco, Bill Gates, Barack Obama, entre otra celebridades tomando en cuenta a Elon Musk.

Los famosos desfilan en una pasarela virtual con extravagantes atuendos generados por inteligencia artificial (IA).

“Ya es hora de un desfile de moda con IA”, comentó Musk en su red social donde compartió el video.

La publicación ha encendido un acalorado debate sobre el impacto que esta nueva tecnología puede tener sobre la industria creativa y el futuro del empleo.

La calidad de las imágenes, cada vez mayor en este tipo de montajes, hace temer hasta a los actores por sus futuros empleos. En este ejemplo, el Papa Francisco aparece con un moderno plumífero, Elonk Musk luce un traje futurista, mientras que otros personajes desfilan con looks que rompen por completo su estética habitual.

Además, la ambientación del video consigue crear una atmósfera de lo más surrealista.

“Realmente nos quedaremos todos sin trabajo”, “Ahora con esto podrán hacer películas y ya no se necesitarán actores, ni grandes equipos de trabajo”, “Es terrible como esto puede cambiar la realidad”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Muchas personas se han preocupado por el avance de la IA en diversos campos, incluida la industria creativa. Herramientas como DALL-E 2, o Stable Diffusion permiten generar imágenes de alta calidad a partir de simples descripciones textuales.

A medida que la IA se vuelve más avanzada y accesible, se especula que podría automatizar tareas en múltiples sectores.

Are you trying to tell us something @elonmusk 😂😂 pic.twitter.com/ExAOHCYbcO

— A Better Life (@1_Crazy_World) July 22, 2024