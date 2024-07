Kamala Harris recauda millonaria cifra para su campaña en cuestión de horas

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, logró recaudar casi 47 millones de dólares en donaciones para su campaña presidencial en solo cuestión de horas, después de que se anunciara que Joe Biden se retira de la carrera presidencial y le diera su apoyo como su sucesora para las elecciones de noviembre.

Según informa la plataforma ActBlue, una de las principales en las que se recogen las donaciones para el Partido Demócrata, estas aportaciones proceden en su mayoría de pequeños donantes que apoyan la candidatura de Harris para ser nominada como candidata de ese partido en sustitución del presidente Biden, que ayer anunció su retirada de la carrera presidencial.

“Los simpatizantes de base han recaudado 46,7 millones de dólares a través de ActBlue tras el lanzamiento de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris”, explicó ActBlue. “Este ha sido el día de mayor recaudación de fondos del ciclo 2024. Los pequeños donantes están entusiasmados y listos para afrontar estas elecciones”, escribió la plataforma en su perfil de X.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥

