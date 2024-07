Doctor da detalles del tipo de herida que sufrió Trump tras el atentado

El doctor Ronny Jackson, quien fuera médico oficial de Donald Trump cuando era presidente, detalló este sábado que la herida de bala que sufrió a consecuencia de un intento de asesinato hace una semana se produjo en la parte superior de la oreja, mide dos centímetros y evoluciona favorablemente.

En una carta enviada al Congreso estadounidense, Jackson explica que la bala estuvo a menos de un cuarto de pulgada (unos 6 milímetros) de entrar en su cabeza, y golpeó la parte superior de su oreja derecha. “Es un absoluto milagro que no lo mataran”, afirma.

Desde entonces, la hinchazón se ha resuelto y la herida está comenzando a granularse y sanar adecuadamente, aunque “debido a la naturaleza altamente vascular del oído, todavía hay sangrado intermitente que requiere la colocación de un vendaje”, detalla el doctor.

Según afirma, Trump se encuentra “bien” y se recupera “como se esperaba”.

Jackson acudió a revisar al exmandatario el pasado sábado, tras el intento de asesinato que sufrió por parte de un joven de 20 años que le disparó con un arma de asalto mientras este daba un mitin en Butler (Pensilvania), antes de ser abatido.

El doctor relata que tras lo sucedido estaba preocupado y como exmédico de la Casa Blanca decidió viajar a Bedminster (Nueva Jersey) esa misma tarde para ver cómo estaba personalmente y ofrecerle su ayuda.

Ha estado con él desde entonces, en la convención republicana de la pasada semana, donde se presentó por primera vez en público con el vendaje en la oreja, y también estará hoy en Grand Rapids (Míchigan), en el primer mitin tras lo sucedido.

