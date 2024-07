Donald Trump elige a J.D. Vance como su candidato a Vicepresidente de EE. UU.

El expresidente Donald Trump eligió este lunes al senador de Ohio, J.D. Vance, de 39 años, político, empresario y escritor, como su candidato a Vicepresidente, de cara a las elecciones de noviembre en EE. UU.

Tras varias semanas de incógnita, Trump anunció a su elegido en su plataforma Truth Social, durante la primera jornada de la Convención Nacional Republicana, que comenzó este lunes en Milwaukee, en el estado clave de Wisconsin, donde también se formalizó la candidatura del propio Trump a la Casa Blanca.

El exmandatario republicano afirmó que después de “una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros”, ha decidido que Vance es “la persona más adecuada para asumir el cargo”.

Durante la campaña, afirmó, se centrará fuertemente “en las personas por las que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses en Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más allá”.

Como vicepresidente, añadió, “continuará luchando” por la Constitución, apoyará a las tropas y hará todo lo que pueda para ayudarle a “hacer grande a EE. UU. otra vez”.

The dude is just built different. pic.twitter.com/D2yzskFfyA

— J.D. Vance (@JDVance1) July 14, 2024