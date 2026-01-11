En video: Motorista causa accidente por no ver su retrovisor

El ingreso a la colonia "Aquí nace una Estrella", de Patulul, Suchitepéquez, fue escenario de un accidente de tránsito en el que una mujer resultó herida, por no ver su retrovisor antes de girar a la izquierda. Medios locales reportaron que la afectada resultó con graves lesiones que ameritaron su traslado hacia un centro asistencial.
En las imágenes también se logra apreciar que otro motorista iba a excesiva velocidad, por lo que no pudo esquivar a la dama lesionada. Sin embargo, ese motorista no sufrió daños y continuó su marcha, sin atender a la afectada.
En el clip se logra apreciar que la herida circulaba sobre su motocicleta, en el extremo derecho del carril opuesto al ingreso al lugar. Primero dejó pasar a un mototaxi y posteriormente inició la maniobra, sin ver su espejo retrovisor.
Además de la falta de uso de retrovisor, el otro motorista que iba muy rápido, lo que redujo el tiempo de reacción de la afectada, por lo que terminó chocando a la mujer, quien perdió el control de su vehículo y cayó al suelo.
Límite de velocidad y ruta peligrosa
Tras el impacto, la mujer quedó tendida en el asfalto por varios segundos, por lo que otro motorista que iba en el mismo sentido detuvo la marcha a manera de prevención. Otros vecinos salieron de sus viviendas para atender a la afectada, mientras ella se reincorporaba sola para levantar su motocicleta.
En las imágenes se logra apreciar una señal de tránsito que establece que el límite de velocidad en el sector es de 10 kilómetros por hora. Al lado, otro letrero advierte que el lugar tiene riesgos de accidente.
Pese a que la mujer no fue identificada, se notó que llevaba un vestido formal de color oscuro con detalles blancos y una bolsa como accesorio. Vecinos debatieron acerca de la culpabilidad en el accidente, considerando que la mayor responsabilidad es de la herida por no tomar el tiempo necesario para la maniobra y por no usar sus espejos.
Sin embargo, otros lugareños consideraron que el exceso de velocidad del otro motorista causó el impacto, porque no respetó las señales de tránsito.
