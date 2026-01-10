Avanzan trabajos del Aerometro en Calle Montúfar zona 9 /

Los trabajos de construcción del Aerometro continúan en varios sectores de la Ciudad de Guatemala y, durante un recorrido por la zona 9, se pudo constatar este sábado (10/01/2026) que se mantienen las operaciones de edificación en la Calle Montúfar o 12 calle y 5a. avenida de la zona 9.
En el lugar permanece una construcción de lámina y madera, en el espacio en donde se instalará una de las estaciones para este tipo de transporte impulsado por la Municipalidad de Guatemala. En el lugar, la construcción se concentra en el arriate central y en dos carriles de ambas pistas.
Cabe resaltar que la Municipalidad de Guatemala busca implementar más de 450 cabinas para transportar a 12 personas cada una, por medio de cable, en un sistema de transporte 100% eléctrico. La comuna capitalina informó en sus canales oficiales que con este tipo de transporte se espera obtener un menor tiempo de viaje.
El sistema permitirá una reducción del 50% o más del tiempo de trayecto entre los sectores de la Ciudad de Guatemala y Mixco. Por medio de 12 estaciones, el Aerometro busca trasladar a más de 374 mil personas diariamente.
En otras noticias: PDH verifica existencias de vacunas en contra del sarampión
Las dos líneas del Aerometro
Según una publicación de la Municipalidad de Guatemala, la línea 1 del Aerometro contará con cuatro estaciones desde la Calle Montúfar y Plaza España, hasta El Trébol.
En la línea 2, las autoridades esperan poner a disposición ocho estaciones que van desde El Trébol hasta la Colonia Molino de Las Flores, Mixco.