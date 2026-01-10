 PDH verifica existencias de vacunas en contra del sarampión
Nacionales

PDH verifica existencias de vacunas en contra del sarampión

Por medio de la Defensoría de la Salud, la PDH realizó una verificación de abastecimiento.

El personal de la Defensoría de la Salud de la PDH, en reunión de trabajo por el caso de brotes de sarampión., PDH de Guatemala
El personal de la Defensoría de la Salud de la PDH, en reunión de trabajo por el caso de brotes de sarampión. / FOTO: PDH de Guatemala

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó este sábado, 10 de enero de 2026, que da seguimiento a las medidas de contención y prevención del sarampión, luego de que el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) diera a conocer la detección de casos confirmados.

La entidad aseguró que realiza acciones de la mano de la Defensoría de la Salud, debido a que el brote está relacionado con un evento religioso realizado en diciembre de 2025 en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá.

La PDH indicó que las acciones se hacen, como parte de sus atribuciones y que la Defensoría de la Salud realizó una verificación en el Programa Nacional de Inmunizaciones.

Como resultado de esas verificaciones, la PDH constató que las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud cuentan con un abastecimiento aproximado del 70 % de las vacunas contra el sarampión (SR y PSR).

En otras noticias: PGN facilita el retorno de menores migrantes a sus países de origen

PGN facilita el retorno de menores migrantes a sus países de origen

La Procuraduría facilita el regreso seguro de los niños y adolescentes migrantes de Honduras, México y El Salvador en medio de la crisis de movilidad humana.

Vacunas contra el sarampión con próximos ingresos

"En el caso del departamento de Sololá, al 29 de diciembre de 2025 se reportó la disponibilidad de 700 dosis de vacuna SR y 2,000 dosis de vacuna PSR", reportó la PDH.

La instancia resaltó que también existe una programación del ingreso de nuevos biológicos en los próximos meses.

