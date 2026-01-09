 PGN apoya retorno de menores migrantes a sus países
Nacionales

PGN facilita el retorno de menores migrantes a sus países de origen

La Procuraduría facilita el regreso seguro de los niños y adolescentes migrantes de Honduras, México y El Salvador en medio de la crisis de movilidad humana.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA), lidera el retorno seguro de 48 niñas, niños y adolescentes (NNA) extranjeros que migraron sin compañía adulta, la mayoría procedentes de Honduras, México y El Salvador.

El acompañamiento que brindan las autoridades guatemaltecas responde a la necesidad de garantizar el interés superior del niño en todo el proceso. De los 48 menores atendidos, 26 son del género masculino y 22 femenino, en su mayoría adolescentes de entre 14 y 17 años.

De acuerdo con la institución, en muchos casos, los propios jóvenes solicitan asistencia para volver a sus países de origen, mientras que en otros casos provienen derivados de instituciones colaboradoras.

Apoyo integral para menores migrantes

El equipo de la PNA ofrece un acompañamiento integral a cada menor. Esto incluye realizar evaluaciones para definir las medidas de protección y el inicio del proceso judicial correspondiente, ajustándose a las necesidades y derechos de cada niña, niño o adolescente. Esta labor se realiza en coordinación con instituciones nacionales y, sobre todo, con las embajadas de los países de origen de los menores.

La coordinación internacional es fundamental. Durante todo el procedimiento, la PGN y las embajadas trabajan para asegurar un retorno seguro y ordenado, que permita la reunificación familiar y la protección de los derechos de los menores en su país de origen.

SBS confirma llegada de 8 menores deportados desde EE.UU.

La referida secretaría informó que los ocho adolescentes migrantes no acompañados llegaron al país y fueron llevados a Quetzaltenango.

Proceso de repatriación seguro y ordenado

El proceso inicia desde el momento en que una autoridad identifica a un menor en contexto de movilidad y sin la compañía de un adulto responsable. Una vez verificadas las condiciones, se activa un protocolo de protección y canalización judicial.

La intervención de la PGN persigue que el retorno se ejecute bajo estrictas medidas de seguridad y acompañamiento, priorizando el bienestar físico y emocional de cada menor. Tras la llegada al país de origen, las autoridades locales asumen el compromiso de dar continuidad a la protección, así como a la reunificación familiar.

