El pueblo de Estados Unidos se encuentra en vilo luego de que el candidato presidencial, Donald Trump, sufriera un atentado que puso en riesgo su vida y sus oportunidades de reelegirse como presidente. El ataque ocurrió el pasado 13 de julio, cuando un sujeto de 20 años, identificado como Thomas Matthew Crooks, intentó asesinarlo desde un tejado con un rifle durante un mitin celebrado en Pensilvania.

La impactante imagen de Trump levantando el puño con el rostro ensangrentado y una oreja herida rápidamente dominó los titulares de los medios de comunicación a nivel mundial. Según expertos en política electoral, este suceso podría impulsar significativamente su campaña, potencialmente afectando las posibilidades del candidato demócrata Joe Biden para la reelección. Crooks fue abatido por el Servicio Secreto tras disparar hacia el podio con un fusil tipo AR-15 semiautomático, a unos 152 metros de distancia, según información de BBC Verify.

Con la identificación del tirador, Thomas Matthew Crooks, confirmada por el FBI, la audiencia ha mostrado un gran interés en su perfil y las razones que lo llevaron a intentar cometer un magnicidio. Este evento ha recordado al pueblo estadounidense el asesinato de John F. Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1963.

Crooks, un joven de 20 años que perdió la vida el mismo día del atentado, vivía en Bethel Park, en la zona metropolitana de Pittsburgh. Era graduado de Bethel Park High School, según reportes del canal de noticias CBS. Las fotografías de Thomas revelaron que formó parte de un popular comercial lanzado el año pasado por el banco BlackRock, filmado en Bethel Park High School. En dicho comercial se aborda el tema de los planes de jubilación de los docentes en Estados Unidos.

