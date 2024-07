¿Quién era el tirador que intentó matar a Trump?

El FBI identificó al tirador contra el expresidente Donald Trump como un hombre blanco originario de Pensilvania que responde al nombre de Thomas Mathiew Crooks, según medios estadounidenses.

Se trata de un hombre blanco de unos 20 años vecino de Bethel Park, en Pensilvania, el mismo estado donde se celebraba el mitin en el que fue atacado Trump, quien ha sido herido en la oreja derecha, pero cuya vida no corre peligro

El FBI había pedido la ayuda de la gente y había abierto una línea especial para quien pudiera aportar alguna pista.

Sin embargo, se desconocen hasta el momento cuáles pueden ser sus motivaciones y si era lo que se conoce como un ‘lobo solitario’ o contó con algún cómplice.

La cadena CNN precisa que cuando los agentes llegaron hasta el francotirador, que yacía en el tejado donde había realizado los disparos, no llevaba encima ningún documento, lo que ha dificultado su identificación durante horas.

Pudieron verse imágenes de los agentes cuando llegan al tejado donde estaba el francotirador, que iba vestido con ropa gris de camuflaje.

THOMAS MATHEW CROOKS – TRUMP SHOOTER

“The FBI identified Thomas Matthew Crooks, 20, of Bethel Park, Pennsylvania. He was “neutralized” immediately by the Secret Service”. Washington Post, which cites the state’s electoral roll, said the attacker is a reg Republican voter pic.twitter.com/mqqKGqwfJW

— Herbert Mensah (President of Rugby Africa) (@HMensahOfficial) July 14, 2024