Rechazo global al atentado contra Donald Trump

El atentado perpetrado contra el exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021) durante un mitin en Pensilvania ha desatado una ola de rechazo y solidaridad con el aspirante republicano a la Casa Blanca, desde el actual presidente y rival en la carrera electoral, el demócrata Joe Biden; al exgobernante Barack Obama y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pasando por los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; Venezuela, Nicolás Maduro, y Argentina, Javier Milei, y el multimillonario Elon Musk.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en pronunciarse, expresando su alivio de que Trump esté fuera de peligro.

“Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y por su familia y por todos los que estaban en el mitin”, afirmó Biden en un comunicado.

Además, condenó firmemente el acto de violencia, declarando: “No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una sola nación para condenarla”.

Sin embargo, evitó calificarlo como un intento de asesinato: “Tengo una opinión al respecto, pero ningún dato”.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.

I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.

Jill and I are grateful to the Secret…

— President Biden (@POTUS) July 13, 2024