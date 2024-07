Conoce quiénes son las estrellas del futbol femenino de París 2024

Así son las grandes estrellas destacadas del torneo olímpico de futbol femenino de los Juegos de París 2024. El campeonato arrancará el 25 de julio, un día antes de la ceremonia inaugural.

La estrella del F. C. Barcelona ha ganado este último año todos los títulos que han estado a su alcance. A nivel de selección, Aitana Bonmatí ganó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el que fue la mejor jugadora del torneo y la Liga de Naciones. Mientras que en clubes fue clave en el histórico póquer de títulos del equipo catalán con la consecución de la Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Liga de Campeones.

A la centrocampista de 26 años se le reconoce por todos los estamentos del futbol mundial. Premio UEFA a la mejor jugadora de Europa, Balón de Oro, The Best y Laureus, entre otras nominaciones. Con la selección española participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos en los que, pese a ser debutantes, llegan como una de las favoritas y con Aitana como líder buscarán el oro olímpico.

Linda Caicedo (Colombia)

Con 19 años, la talentosa futbolista colombiana es uno de los grandes diamantes del fútbol femenino y una pieza diferencial para su país. Caicedo se ha convertido en la primera jugadora en ser convocada para cuatro torneos de la FIFA en dos años: el Mundial sub20 de 2022, el Mundial sub17 solo dos meses después, el Mundial de 2023 y ahora París 2024. También en la primera colombiana en marcar gol en todas las categorías de los Mundiales.

En 2022 fue elegida “Reina de América”, premio otorgado anualmente por el periódico El País de Uruguay a la mejor jugadora del continente y en los Globe Soccer Awards solo fue superada por Alexia Putellas. El Real Madrid puso el foco en ella y se hizo con sus servicios la temporada pasada cuando cumplió la mayoría de edad.

La centrocampista del Olympique de Lyon será la capitana de la selección norteamericana en París 2024, un papel que ya desempeñó en el Mundial junto a Alex Morgan, pero en los Juegos tendrá como reto asumir la responsabilidad de dirigir a Estados Unidos en el cambio generacional que atraviesa sin Megan Rapinoe, ya retirada, ni Alex Morgan, que no ha sido convocada por la nueva seleccionada Emma Hayes.

Lindsey Horan ya sabe lo que es ganar una medalla olímpica, pues Estados Unidos fue bronce en Tokio 2020, pero las estadounidenses no se conforman con un tercer puesto y quieren sumar a su palmarés la quinta medalla de oro doce años después de la última ganada en Londres 2012.

#USWNT captain Lindsey Horan is speaking to the media today ahead of the Olympics:

“It is like a World Cup. You get to represent your country, but it is so much more… We are representing Team USA… We get to cheer on them (the men’s team) and the rest of Team USA.” pic.twitter.com/0ifw7jQX5L

