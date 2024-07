FIFA se defiende de las acusaciones de FIFPRO y las ligas europeas

La reciente denuncia interpuesta por el sindicato mundial de futbolistas profesionales (FIFPRO) y las Ligas Europeas ante la Comisión Europea ha desatado una fuerte respuesta de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. Esta denuncia conjunta, que representa a más de 1000 clubes en 33 países del continente, surge a raíz de lo que consideran una “imposición unilateral” del calendario internacional de partidos por parte de la FIFA.

FIFPRO y las Ligas Europeas argumentan que el calendario internacional actual está sobresaturado y resulta insostenible tanto para las ligas nacionales como para la salud de los jugadores. Según estas organizaciones, las decisiones tomadas por la FIFA han priorizado sus propias competiciones e intereses comerciales, sin tener en cuenta las necesidades y preocupaciones de las ligas nacionales y los sindicatos de jugadores.

#FIFPRO Europe and @EuropeanLeagues will jointly file a formal complaint to the @EU_Commission against FIFA regarding the international match calendar.

“Las decisiones adoptadas por la FIFA han favorecido a sus propias competiciones y a sus intereses comerciales”, afirmaron en un comunicado conjunto. Además, denunciaron que la FIFA “se ha negado sistemáticamente a incluir a las ligas nacionales y a los sindicatos de jugadores en el proceso de toma de decisiones”, lo que ha llevado a una situación en la que el calendario se decide “de forma unilateral”.

En respuesta a estas acusaciones, la FIFA recordó que el calendario actual fue aprobado por unanimidad por el Consejo de la FIFA, compuesto por representantes de todos los continentes, incluida Europa. Según el organismo presidido por Gianni Infantino, esta aprobación fue el resultado de una consulta exhaustiva e inclusiva, que incluyó a FIFPRO y a organismos de las ligas.

El comunicado de la FIFA subraya que “el calendario de la FIFA es el único instrumento que garantiza que el fútbol internacional pueda seguir sobreviviendo, coexistiendo y prosperando junto con el fútbol de clubes nacional y continental”. En este sentido, el organismo acusa a algunas ligas europeas de actuar “con interés comercial, hipocresía y sin consideración hacia el resto del mundo”.

La FIFA también critica que estas ligas europeas prefieran un calendario lleno de amistosos y giras de verano, que a menudo implican extensos viajes por todo el mundo. Según el organismo, estas prácticas son perjudiciales para el fútbol global, mientras que la FIFA busca proteger los intereses generales del fútbol mundial, incluida la protección de los jugadores en todas partes y en todos los niveles del juego.

Para la FIFA, el calendario actual no solo es un producto de un consenso global, sino que también es esencial para mantener el equilibrio entre el fútbol de clubes y el fútbol internacional. El organismo argumenta que su enfoque no es simplemente comercial, sino que está dirigido a salvaguardar el bienestar general del deporte.

Por su parte, FIFPRO y las Ligas Europeas han sido enfáticos en su posición de que el calendario internacional actual es insostenible. Argumentan que la saturación de partidos no solo afecta negativamente a las ligas nacionales, sino que también pone en riesgo la salud de los jugadores, quienes se ven sometidos a una carga de trabajo excesiva.

En su denuncia ante la Comisión Europea, ambas organizaciones subrayan que “la FIFA ha favorecido sistemáticamente a sus propias competiciones y ha ignorado las necesidades de las ligas nacionales y de los sindicatos de jugadores”. Esta situación, según ellos, no solo es injusta, sino también perjudicial para el desarrollo equilibrado del fútbol a nivel global.

The current calendar was unanimously approved by the FIFA Council, which is composed of representatives from all continents, including Europe, following a comprehensive and inclusive consultation, which included FIFPRO and league bodies.

— FIFA Media (@fifamedia) July 23, 2024