Esposo de la guatemalteca Aida Estrada confiesa que lo despidieron cuando se casó con ella

Fue en el año 2015 cuando Leo Jaen y Aida Estrada decidieron unir sus vidas en sagrado matrimonio. La pareja compartió emocionada por medio de sus redes sociales y sus miles de fanáticos no dudaron en felicitarlos.

Hasta el momento, ambos se han convertido en una de las parejas más estables del mundo del espectáculo guatemalteco. Recientemente, Leonardo lanzó su nuevo podcast por medio de sus redes sociales, en donde ha realizado varias confesiones.

Hace poco, el venezolano confesó por medio del mismo que lo habían despedido de su trabajo, luego de que se casara con Estrada.

“La primera vez que salí, no sé si la gente sabe, pero fue porque me casé con Aida”, se le escucha decir.

A continuación, el presentador cuenta a detalle cómo fue que transcurrieron las cosas ese año. “Me habían dicho que me iban a poner como tercer conductor del programa, todo estaba listo. Me habían dicho la fecha en la que iba a empezar; Iba a estar en planilla, ya iba a ser algo serie”, explica.

Así sucedió el despido de la pareja de Aida Estrada…

Además, el también modelo añade: “Antes de casarme, pregunté, si casarme me traería algún problema”. Asimismo, explica que su jefe de ese entonces le aseguró que “no habría ningún tipo de problema”.

Sin embargo, más adelante, las consecuencias de su boda llegaron. “El día que estaba pautado para que fuera conductor, me llaman y me dicen: ´Lo siento, pero ya no eres parte del proyecto’”, afirma.

“Todo fue sin anestesia”, añade Jaen, quien afirma que pidió una explicación de lo sucedido. “Lo único que me dijeron que era una orden de arriba, y así fue ese día de cómo fue que me despidieron, que todo fue enseguida”, puntualizó.

Actualmente, la pareja se encuentra alejada del mundo de los reflectores y pasan por una de sus mejores etapas.