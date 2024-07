Casa Blanca niega plan para “encubrir” información sobre salud de Biden

La Casa Blanca rechazó este miércoles que existiera un plan para “encubrir” un posible deterioro en la salud del presidente estadounidense, Joe Biden, quien el domingo pasado decidió poner fin a su campaña para las elecciones de noviembre próximo.

“No es un encubrimiento. Sé que esa es la narrativa que ustedes quieren, pero no lo es”, afirmó la portavoz Karine Jean-Pierre en una rueda de prensa.

