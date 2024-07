Tena reveló que le ofrecieron ser auxiliar de la selección de México

En una reciente entrevista para Claro Sports México, Luis Fernando Tena, el actual director técnico de la Selección Nacional de Futbol de Guatemala, hizo una revelación que sorprendió al entorno del futbol nacional. Tena, conocido por su amplia trayectoria y su exitoso paso por la Selección Mexicana, reveló que le ofrecieron el puesto de asistente técnico en la selección mexicana, liderada, hasta hace poco, por Jaime Lozano. Sin embargo, el estratega optó por rechazar la oferta, priorizando su compromiso con Guatemala.

Luis Fernando Tena, quien es recordado por haber llevado a México a la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, compartió sus razones para declinar la oferta de ser el asistente de Lozano. Según sus palabras, su dedicación al proyecto guatemalteco fue el factor decisivo. “Me ofrecieron ser auxiliar de Jimmy Lozano, me gustaba la idea, no tuve ningún problema, yo hubiera sido muy feliz con él, pero yo tenía un compromiso con Guatemala, con la afición y los jugadores de llevar al país a una Copa del Mundo por primera vez. Le agradecí mucho a Jimmy por haber pensado en mí”, expresó Tena.

“Me ofrecieron ser auxiliar de la Selección Mexicana, pero quiero llevar a Guatemala a su Primer Copa del Mundo”

Tena comprometido con Guatemala

Esta declaración destaca el compromiso de Tena con su actual cargo y su visión de lograr una meta histórica para Guatemala, un país que nunca ha participado en una Copa del Mundo. La lealtad y el sentido de responsabilidad hacia su equipo actual fueron más fuertes que la tentación de volver a la selección mexicana en un momento de crisis.

En la misma entrevista, Luis Fernando Tena no evitó opinar sobre algunas de las decisiones recientes de Jaime Lozano al frente del equipo mexicano. Tena expresó su desacuerdo con la exclusión de jugadores clave como Guillermo Ochoa, Hirving “Chucky” Lozano y Henry Martín de la convocatoria para la Copa América, un torneo crucial para la selección mexicana. “No sé cuánto hubiera podido ayudar, pero por lo menos no hubiera estado de acuerdo en no llevar a jugadores como Memo Ochoa, Gallardo, Chucky, Henry. Creo que esos jugadores hubieran hecho la diferencia en la Copa América y quizás Jimmy seguiría en el timón. Creo que esa jugada no fue la mejor”, comentó Tena.

Mientras tanto, Luis Fernando Tena continúa su labor con la selección de Guatemala, enfocándose en sus próximos desafíos. El equipo se prepara para un partido amistoso contra El Salvador, que se llevará a cabo este 27 de julio en Estados Unidos. Este encuentro es parte de los esfuerzos de preparación del equipo para futuros torneos internacionales, incluyendo las eliminatorias para la Copa del Mundo.