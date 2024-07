Belinda se enoja por preguntas sobre la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Belinda mostró su molestia al ser cuestionada sobre la reciente boda de su exprometido, Christian Nodal, con Ángela Aguilar. La cantante y su grupo tuvieron un desencuentro con varios programas de televisión que buscaban sus primeras declaraciones tras el matrimonio del cantante mexicano.

Imágenes del canal de YouTube de Kadri Paparazzi muestran a Belinda abordando una camioneta en compañía de otras personas, incluido su hermano Nacho Peregrin. A pesar de las constantes preguntas sobre la boda de Nodal, Belinda mantuvo un total silencio. La situación se intensificó cuando Nacho Peregrin intentó impedir que grabaran a su hermana, bloqueando la cámara con la mano.

En el video, se escucha a uno de los reporteros exigiendo que no se golpee a su compañero: “No, no lo golpees… Oye, no puedes tocar mi teléfono”. Belinda, visiblemente molesta, se limitó a decir algo desde la camioneta mientras la escena se desarrollaba.

Belinda evade a la prensa

Belinda ha intentado evadir a la prensa que busca su reacción a la relación entre Nodal y Ángela Aguilar desde que se confirmó meses atrás. En semanas pasadas, la cantante de “Cactus” intentó esconderse en una maleta y hacerse pasar por una trabajadora de aerolínea para evitar a los reporteros, sin éxito.

Hasta el momento, Belinda ha guardado silencio sobre la vida amorosa de Nodal, quien en su momento le entregó un costoso anillo de compromiso.