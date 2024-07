Rudy Fernández, primer jugador de baloncesto en disputar seis Juegos Olímpicos

Rudy Fernández, capitán de la Selección Española de Baloncesto, ha inscrito su nombre en los anales de la historia deportiva al convertirse en el primer baloncestista en participar en seis Juegos Olímpicos. Este logro monumental se concretó durante el partido del torneo olímpico de los Juegos de París 2024, donde España enfrentó a Australia en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq, a las afueras de Lille.

A sus 39 años, Rudy Fernández saltó al terreno de juego durante el primer cuarto del encuentro, sumando su participación olímpica número seis, un récord sin precedentes en el baloncesto. Con este partido, alcanzó también su partido internacional número 264, consolidando una carrera internacional destacada que culminará tras estos Juegos Olímpicos.

🚨 HISTORY ALERT 🚨

Rudy Fernandez has now become the only male player in history to compete in six Olympics!

🔗 Full story: https://t.co/rpGjlaHpLC#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/Y6tMc2SqeF

— FIBA (@FIBA) July 27, 2024