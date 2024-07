Carlos Alcaraz supera los contratiempos físicos y va a octavos de final

El español Carlos Alcaraz, con síntomas de fatiga muscular en el segundo set, aceleró hacia los octavos de final del torneo olímpico individual de París 2024 tras superar por 6-1 y 7-6(3) al neerlandés Tallon Griekspoor

El campeón este año de Roland Garros y Wimbledon tardó una hora y 48 minutos en cerrar su segundo triunfo olímpico. El español Carlos Alcaraz jugará en la siguiente ronda ante el ruso, con bandera neutral Roman Safiullin. Roman fue verdugo del argentino Tomás Martín Etcheverry (6-0 y 7-6(1)),

