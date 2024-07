Keylor Navas, el destacado guardameta costarricense, ha encontrado un nuevo hogar futbolístico tras una serie de rumores que lo situaban en diversos destinos, incluyendo Estados Unidos, Arabia Saudita e incluso un posible regreso a Costa Rica. Finalmente, el portero ha llegado a un acuerdo para unirse al AC Monza, un club de la Serie A italiana con una historia reciente de ascenso y renovación.

El AC Monza, anteriormente bajo la propiedad del reconocido empresario y político italiano Silvio Berlusconi, ha emergido como un contendiente prometedor en la Serie A. Berlusconi, quien también fue propietario del AC Milan desde 1986 hasta 2017, adquirió el Monza en 2018 y supervisó su ascenso desde las divisiones inferiores hasta la máxima categoría del fútbol italiano. Aunque Berlusconi falleció en 2023, su legado y visión para el club continúan influyendo en su desarrollo.

🚨🇨🇷 Keylor Navas to Monza, here we go! Deal in place for Costa Rica GK to join Italian side as free agent.

After leaving PSG, Navas accepts Monza proposal and he’s travelling this week for medical tests.

Deal off for Pierluigi Gollini as Monza will sign Keylor. pic.twitter.com/S4KAAvnBSb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024