Después de un año, revelan la causa de muerte de Sinéad O’Connor

El 26 de julio de 2023, Sinéad O’Connor murió por causas que en su momento no trascendieron. Meses después, el tribunal forense de Southwark reveló que había sido por causas naturales.

Un año después, el Irish Independent reveló su certificado de defunción. La cantante perdió la vida a causa de una importante enfermedad respiratoria.

De acuerdo con la información difundida por el medio, ella murió debido a la “exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma bronquial, junto con una infección de las vías respiratorias bajas de grado bajo”.

El 24 de julio de 2024, su muerte fue oficialmente registrada en Lambeth, Londres, por su exesposo John Reynolds, como reportó el mismo portal de noticias irlandés.

Con esta confirmación terminan de descartarse todas las hipótesis que apuntaban hacia un posible suicidio de la artista.

La autora de ‘Nothing Compares to You’ pasaba por un complejo momento personal después de haber sufrido el suicido de su hijo Shane en 2022, con apenas 17 años.

“Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”, llegó a escribir en una época en la que visibilizó el calvario mental por el que estaba pasando.

Problemas de la cantante

Durante una entrevista con Oprah Winfrey en 2007, Sinéad O’Connor confesó que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y que había intentado suicidarse en 1999.

Ella misma relató en sus redes sociales que tenía enfermedades mentales y tendencias autodestructivas que le habían llevado a que “todo el mundo le diese la espalda”.

“No hay absolutamente nadie en mi vida a excepción de mi médico, mi psiquiatra, el hombre más dulce sobre la tierra, que dice que soy su heroína. Eso es lo único que me mantiene viva en este momento… y eso es algo patético”, expresó en 2017.

“De repente, todas las personas que se supone que te están amando y cuidando de ti te tratan como a una mierda”, agregó en un intento desesperado por visibilizar la importancia de la salud mental.