Antonio De Livier: Nosotros juzgamos platillos no personas ni famosos

Antonio de Livier se ha convertido en una leyenda culinaria. Originario de Mexicali, México, ha conquistado los corazones y los paladares de toda Latinoamérica con su genio gastronómico.

Conocido por sus creaciones innovadoras y su pasión por la cocina mexicana, el chef Toño ha recibido el prestigioso Five Star Diamond Award, un testimonio de su excelencia culinaria en restaurantes como LaFrida y Fellinis.

Hoy es uno de los jueces de “Top Chef VIP” un reality que pone a prueba las habilidades culinarias de un grupo de celebridades. Durante una entrevista nos platicó los retos y enseñanzas que tenido.

Más de cerca

¿Cómo nació el amor a la cocina?

Lo que me hizo sentir cuando me tocó cocinarle a alguien por primera vez, lo que me hizo sentir que me haya quedado bien y lo que sentí al ver a la otra persona contenta.

Todo esto se me hizo algo muy poderoso, muy noble y muy pura de dar felicidad a otro ser humano, entonces dije: Esto si puedo hacer por el resto de mi vida.

¿A qué retos te has enfrentado como juez del programa?

A veces pruebas cosas que los participantes no han manejado con mucha higiene, o donde están cortando verduras antes cortaron pollo crudo y al siguiente día al hospital, o con dolor de cabeza o con el estómago mal.

Todo esto es normal, porque ellos están cocinando contra el tiempo y en un escenario desconocido. Otro de los retos es que uno debe quitarse los gustos personales, pues debemos ser justos con todos los participantes.

Debemos probar todo y ser parejos a la hora de criticar o elogiar. Nosotros estamos juzgando platillos, no estamos juzgando personas ni famosos.

¿Qué características tomas en cuenta a la hora de juzgar el platillo?

Primero, que el reto se cumpla; segundo, que esté cocinado apropiadamente y tercero que este rico. En la temporada tres no enfrentamos a un reto nuevo, los cocineros crecieron tanto que nos tocó juzgar por el que menos cometía errores.

¿Cuál crees que es el secreto para que Top Chef VIP sea tan atractivo para el televidente?

Que es un programa muy humano. Por un lado presentas algo muy familiar como es la cocina y por el otro ves a tus estrellas favoritas enfrentándose a retos, como se caen y se levantan; entonces te genera interés por ver a alguien triunfar.

Esta fue tu tercera temporada en el programa, ¿qué te llevas de enseñanza?

Mi admiración completa para las celebridades que se atrevieron a nadar en aguas turbulentas y salieron a flote victoriosos. Además, tengo un enorme agradecimientos a todos los que nos permitieron entrar en sus hogares.