Gomita revela el sueldo mínimo que deben tener sus pretendientes

Los habitantes de La Casa de los Famosos México están dando de qué hablar en esta segunda temporada, y 10 días las polémicas no han faltado, ahora la protagonista fue Gomita.

Cada uno se ha tomado el tiempo de hacer revelaciones poco o nada conocidos por los televidentes, por eso la influencer no dudó en cuál debe ser el sueldo mínimo de un hombre que la quiera invitar a salir

Fue Adrián Marcelo quien le preguntó cuáles son los requisitos que debe tener un hombre para salir con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

La payasita mencionó que el dinero es muy importante para ella, argumentando que ha luchado mucho por conseguir lo que tiene y por consiguiente, su pareja, para ella, debería al menos igualarla.

En este sentido, revela que su pareja debe ganar 500 mil pesos (27 mil dólares, aproximadamente) mensuales.

“Medio melón está cool. Pues yo le chingo mucho, a mí me va chido. Si a mí me va bien, quiero que le vaya mejor que a mí. Yo siempre he decretado que mi novio no va a ser mexicano.

Yo estoy muy preocupada por tener buena educación para estar con alguien igual”, dijo.

Gomita: Para que yo me enamore de un hombre él debe ganar medio millón de pesos al mes, pero yo he decretado que no será mexicano. 👀🫠

pic.twitter.com/09Ogi9sbLf — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 31, 2024

Criticas a la influencer

Los comentarios no tardaron en llegar y muchos señalaron que lo que pide está lejos para ella.

“Claro, el que gana medio millón quiere, muere por una vieja que se vea así como ella. 😬”

“Esta pinche cara de JoJoJorge Falcon cree q vale medio millón de pesos…”

“Los extranjeros que ganan más de un millón de pesos al mes no van a querer a #Gomita ni para que les haga el aseo 😂”

“Y para que se enamore de ella un hombre que gane esa cantidad, ella tendría que volver a nacer, pero ahora en bonita 🤷🏼‍♂️”

“No mames de entrada se sabe que si gana medio millón no se va a fijar en ella, se fijara en alguien mejor… pobre doña trae la realidad bien alterada…”

Gomita salió a la fama por su participación en el programa Sábadazo durante 2010, donde salía con su hermano, el payaso Lapizito. Poco a poco fue teniendo relevancia hasta que dio el salto a las redes sociales.