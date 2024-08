Ancelotti analiza la derrota del Real Madrid ante el AC Milan

El pasado miércoles, el Real Madrid se enfrentó al AC Milan en un partido amistoso de pretemporada disputado en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. A pesar de la derrota por 0-1, el técnico del equipo merengue, Carlo Ancelotti, compartió sus impresiones sobre el encuentro y destacó especialmente la actuación del joven delantero brasileño Endrick.

Carlo Ancelotti no escatimó en elogios para el joven Endrick, quien fue titular y jugó 45 minutos antes de ser sustituido en el descanso. “Es difícil tener conclusiones (sobre su actuación), pero lo que veo es que tiene algo especial. Es muy rápido, potente en espacio reducido”, comentó Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido. “Es bastante raro ver a jugadores con estas características a su edad”, añadió, subrayando el talento y el potencial del brasileño de tan solo 17 años.

The first player that Carlo Ancelotti spoke to during the hydration break was 18-year-old Endrick.

Coaching up the youngster 🤍 pic.twitter.com/9EK6cE6BX3

