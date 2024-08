Así luce la hija de Heath Ledger, Matilda, a sus 18 años

Matilda Ledger tenía solo dos años cuando su padre Heath Ledger falleció en 2008 a la edad de 28 años, tras sufrir una intoxicación por la mezcla de varios medicamentos.

La joven de 18 años ha crecido alejada del foco público y sus apariciones públicas son raras, por eso de inmediato se hicieron virales las imágenes donde aparece con su madre Michelle Williams.

Las fotos fueron tomadas el 31 de julio en la ciudad de Nueva York. Ella, quien se parece mucho a su padre, camina por las calles de la metrópolis estadounidense de la mano de la actriz.

Ambas parece haberse regalado un día de belleza, ya que otras fotos muestran a las dos esperando en una sala de manicura.

Ella llevaba un total look blanco y unas zapatillas negras de una conocida marca de ropa y calzado deportivo, su mamá vestido en tonos amarillos y unas gafas de sol.

Actualmente, la intérprete, de 43 años, está casada con el director estadounidense Thomas Kail. Ambos se conocieron en el rodaje de la serie Fosse/Verdon en 2018.

Heath Ledger’s rarely seen daughter Matilda spotted out with mom Michelle Williams https://t.co/swu5pFWCIR pic.twitter.com/iDKPwNyqDh

— Page Six (@PageSix) August 2, 2024