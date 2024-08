Atleta española hace críticas tras el oro de la guatemalteca Adriana Ruano en París 2024

En los últimos dos días, las declaraciones de Fátima Gálvez se han vuelto virales en las redes sociales, generando un debate intenso sobre la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024. La tiradora española arremetió contra la organización del evento tras quedar descalificada del tiro olímpico individual, mientras que la guatemalteca Adriana Ruano ganó el oro, marcando un momento histórico para Guatemala.

Gálvez, quien llegaba a la final como la número uno del ranking mundial, tuvo un inicio desastroso en la competencia, fallando cuatro platos consecutivos y quedando en la quinta posición. “Venía buscando una medalla. Entré en la final, que era lo más complicado. Soy la chica de los diplomas. En todas las finales he conseguido medalla y aquí no. He trabajado mucho”, expresó Gálvez en una entrevista con la cadena COPE.

Sin embargo, sus declaraciones más fuertes vinieron después, al denunciar un trato preferencial hacia los hombres y criticar la falta de silencio en la grada durante la competencia. “Es la primera vez que expreso esto, pero te lo voy a decir. Me sorprende muchísimo que en una final olímpica de un deporte que requiere tanta concentración y precisión, en la grada estén chillando y alentando a sus tiradoras. No tiene sentido. A veces se hace hasta pesado para recuperarte”, dijo Gálvez al Diario AS.

Gálvez también señaló diferencias en la programación y condiciones entre las competiciones masculinas y femeninas. “Creo que no hubo en la final de los hombres, ¿no? Además, iniciaron media hora más tarde la competición que nosotras. Nos dijeron que había un reflejo en el telón de enfrente… y qué pasa. ¿Nosotras no lo tenemos? No hay igualdad en ningún sentido. A los hombres se les beneficia en ciertos aspectos mientras a nosotras se nos perjudica. Había que decirlo”, explicó.

Triunfo histórico de Adriana Ruano

Mientras Gálvez expresaba su frustración, la guatemalteca Adriana Ruano celebraba su victoria histórica. Ruano ganó el miércoles en el campo de tiro de Chateauroux el oro olímpico en foso, un logro sin precedentes para Guatemala. Con un récord olímpico de 45 aciertos, superó a la italiana Silvana Maria Stanco, quien obtuvo la plata, y a la australiana Penny Smith, que se llevó el bronce con 32 aciertos.

Este triunfo representa la segunda medalla de los Juegos de París para Guatemala, luego del bronce ganado por Jean Pierre Brol en el foso masculino. Antes de estos Juegos, el único metal olímpico de Guatemala era la plata de Erick Barrondo en los 20 km marcha de Londres 2012.