La UE “preocupada” por las actuaciones de fiscal general de Guatemala

La Unión Europea (UE) dijo este viernes 2 de agosto estar “preocupada” por las actuaciones de la fiscal general de Guatemala contra altos cargos del Gobierno del país latinoamericano.

“Guatemala: UE preocupada por las actuaciones de la fiscal general contra altos cargos del Gobierno y la incautación del censo electoral”, escribió en su perfil de X Peter Stano, portavoz del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

Añadió que el club comunitario “sigue comprometido con la democracia y vigilante ante la socavación del Estado de derecho, como demuestran las sanciones individuales en vigor”.

Guatemala: 🇪🇺is concerned by General Prosecutor’s latest actions against senior government officials & seizure of the voter register. EU remains committed to supporting democracy & vigilant regarding actions that undermine the rule of law,as shown by existing individual sanctions

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) August 2, 2024