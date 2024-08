Guatemalteco buscará recuperar récord Guinness de dibujo continuo

El próximo domingo 4 de agosto se cumplirá un año de la gesta del dibujante quetzalteco José Molina Salazar, quien logró imponer un récord Guinness en la categoría de dibujo continuo; en ese momento, el guatemalteco alcanzó un total de 80 horas. Sin embargo, su marca se vio superada el mes pasado, cuando alguien más logró hacer 100 horas seguidas.

Por esa razón, el quetzalteco reveló que volverá a pelear por superar esa cifra de horas y que ya se encuentra trabajando en su proceso de preparación. El artista aseguró que buscará imponerse nuevamente en esa competición durante el mes de octubre de 2024; para ello, actualmente se prepara trabajando durante 48 horas seguidas y descansando durante tres semanas.

Asimismo, Molina Salazar aseguró que, durante sus 80 horas de trabajo del año pasado, logró elaborar 80 piezas.

Como una forma de agradecimiento, el entrevistado narró que imparte algunos cursos en instituciones educativas.

“El artista no tiene mucho que dar más que su obra; desgraciadamente, no puedo darle una obra a cada persona que me ha apoyado, pero sí puedo ofrecer estos talleres gratuitos”, reflexionó.