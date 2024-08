Aerosmith confirma su retiro definitivo y cancelan gira mundial

Aerosmith anunció su retiro de los escenarios a través de un comunicado en sus redes sociales. La razón de esta decisión está relacionada con la salud vocal de su vocalista, Steven Tyler.

La famosa banda conocida por éxitos como “I Don’t Want to Miss a Thing”, explicó que, a pesar de los intensos esfuerzos de rehabilitación de Tyler, no logró una recuperación completa de su voz.

“Siempre hemos querido dejarte boquiabierto cuando actuamos”, expresó la banda. “Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Pasó meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión. Lo vimos luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado”.

“Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios y de las giras”, agregaron en el comunicado.

El grupo aprovechó el anuncio para agradecer a sus fans por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera. “Ha sido el honor de nuestras vidas, en cada club, en cada evento masivo y en momentos grandiosos y privados, nos dieron un lugar en la banda sonora de sus vidas”.

La noticia ha sido recibida con tristeza por millones de fans alrededor del mundo.

“No puede ser nunca pude verlos en vivo y tenía la ilusión que sería con esta gira”, “Por favor no desaparezcan”, “Es la banda más grande que he conocido, los grandes artistas se nos están apagando”, “Qué haremos sin está música no lo supero”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

