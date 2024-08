Jean Pierre Brol apunta a ganar medalla en los próximos Juegos Olímpicos

Hace una semana, Jean Pierre Brol hizo historia al conquistar la medalla de bronce en tiro deportivo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy, al regresar a Guatemala, ofreció una emotiva conferencia de prensa en la que compartió su experiencia, sacrificios y sueños futuros.

Jean Pierre Brol fue recibido con calidez y admiración en su regreso a Guatemala. En sus primeras palabras ante los medios, Brol expresó su gratitud: “No tengo palabras para agradecerles, estoy muy feliz de estar acá. Me dan ganas de abrazarlos a todos”.

Jean Pierre Brol: "No tengo palabras para agradecerles, estoy muy feliz de estar acá. Me dan ganas de abrazarlos a todos".

Jean Pierre Brol al borde de las lágrimas tras su reciente éxito

El camino hacia el bronce no fue fácil para Brol. Durante la conferencia, reveló los desafíos personales y familiares que enfrentó: “Me he sacrificado en el tema familiar; dio fruto el esfuerzo. Sentí una emoción enorme que no hay palabras para definirlo. Entrar a la final fue complicado porque el nivel fue alto”.

Tras ganar la medalla de bronce, las emociones fueron abrumadoras para Brol, quien admitió que le fue difícil conciliar el sueño: “Esa noche, la verdad no dormí. Tenía mucha emoción, y luego me tocó que pasar en vela también por la competencia de Adriana Ruano (ganadora de medalla de oro en la misma disciplina)”.

Brol no se conforma con su logro actual y ya tiene la vista puesta en los próximos Juegos Olímpicos: “Yo ya estoy pensando en el oro de Los Ángeles 2028”.

Conmovido, Brol recordó a su padre fallecido y lo que le diría: “Mi papá estaba muy emocionado en Guadalajara 2011 (llanto).. y le daría gracias y un abrazo”.

Jean Pierre Brol elogió a su compañera Adriana Ruano, quien ganó el oro en la misma modalidad: “Adriana Ruano hizo una gran competencia, disparó tan fuerte como los hombres. Vi a Adriana disparar su primer día y le fue bien, y como se iba desenvolviendo en su competencia dije ‘Adriana va a ganar'”.

Jean Pierre Brol pide a los medios de comunicación que lo dejen descansar un par de días previo a asistir a entrevistas ya que: "Quiero disfrutar este momento con mi familia y amigos, quiero descansar un poco. Con mucho gustos estoy para servirles".



Brol señaló la necesidad de mejorar las instalaciones deportivas en Guatemala para fomentar el tiro deportivo: “El tiro es un deporte muy psicológico, pero si queremos que sea un deporte nacional necesitamos mejores canchas. Para empezar a disparar deben esperar a los 14 años, pero escojan bien su deporte”.

Jean Pierre Brol aconsejó a los jóvenes a ser perseverantes: “Mi consejo es que no se rindan. Si quieren tener resultados se debe ser perseverante y tener fe. Sin trabajo las cosas no llegan, hay que esforzarse”.

Brol habló sobre su preparación y la importancia de la fe en su vida: “‘Yo tengo mucha fe en Dios y cada vez que comienza una competencia, me preparo con una oración, y conforme voy disparando le agradezco a Dios por el resultado, tanto positivo como negativo”.

Reflexionando sobre los momentos más difíciles de su carrera, Brol recordó: “Por un plato me quedé fuera de los Juegos Olímpicos Río 2016, entonces creo que son puntos de quiebre y donde te preguntas si eres bueno o no en ese deporte, uno se desinfla, son momentos de los cuales te cuesta recuperarte”.

Brol compartió cómo su éxito inspiró a muchos en Guatemala: “Vi videos de jóvenes y niños abrazándose cuando ganamos medallas, y me recordó al momento cuando Plata (Juan Carlos) le metió gol a Brasil”.

Orgulloso, Brol comentó sobre el lugar de Guatemala en el medallero: “Poder ver a Guatemala en el top de Latinoamérica y aparecer en el mapa, esto todavía no me lo creo; me causa una sonrisa”.

Jean Pierre Brol y el resto de la delegación guatemalteca serán homenajeados el próximo 17 de agosto en la Plaza Central, en compañía del binomio presidencial de la República de Guatemala, reconociendo sus logros y su esfuerzo en París 2024.