River Plate anuncia el regreso de Marcelo Gallardo

El entrenador argentino Marcelo Gallardo ha sido presentado este lunes como el nuevo técnico de River Plate, marcando su regreso al club después de poco más de 20 meses de ausencia. Durante su primer ciclo en River Plate, Gallardo logró un impresionante récord de 14 títulos en ocho años y medio, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club.

Acompañado por el presidente del club, Jorge Brito, Gallardo compareció en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires para formalizar su vuelta al banquillo millonario. En su discurso, ‘el Muñeco’ expresó su profunda emoción por regresar al club que considera su casa.

¡BIENVENIDO A CASA, MUÑECO! 🏟️❤️ Marcelo Gallardo firmó su contrato e inicia su segundo ciclo como DT de River Plate. ¡A seguir escribiendo esta historia!

#EstaHistoriaContinúa ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/aJUF76sX6Z — River Plate (@RiverPlate) August 5, 2024

Gallardo vuelve a casa

“Siento muchísima emoción. Parecería que nunca me fui. Volver a recorrer el mundo River me hace sentir en casa. Eso es una emoción interna que me reconforta y me da felicidad. Estoy en el lugar al que pertenezco”, declaró Gallardo con evidente alegría.

El entrenador admitió que no esperaba regresar en este momento debido a cuestiones personales, pero la propuesta del club y la reflexión sobre el desafío que implicaba, lo llevaron a aceptar el cargo. “Por temas personales, no esperaba esta vuelta en este momento, pero después de reflexionar sobre lo que se generó empecé a analizarlo. Este compromiso es un desafío muy grande. Uno tiene que estar bien y con muchísima energía”, añadió.

Gallardo toma las riendas del equipo en un momento crucial. River Plate se encuentra en el undécimo lugar de la Liga Profesional de Futbol, una posición discreta para un club de su envergadura. Además, el equipo enfrentará los octavos de final de la Copa Libertadores contra Talleres de Córdoba, otro desafío significativo en el calendario inmediato del club.

El entrenador reemplaza a Martín Demichelis, quien dejó el cargo la semana pasada después de dirigir su último partido ante Sarmiento de Junín. La decisión de destituir a Demichelis se tomó en respuesta a los resultados insatisfactorios y la necesidad de un cambio de dirección para revitalizar al equipo.