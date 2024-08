Simone Biles: “No estoy enfadada”

Simone Biles, que ganó este lunes una medalla de plata en suelo que sumó a sus tres oros anteriores en los Juegos Olímpicos París 2024, aseguró que no se sentía mal por haber dejado escapar el oro.

Biles se salió del tapiz dos veces durante su ejercicio.

Terminados los Juegos con cuatro medallas, la estadounidense desveló sus planes más inmediatos: “Voy a relajarme, y luego voy a relajarme más”.

“Luego será la gira (Gold Over America Tour). Será muy divertido. Un buen escaparate”, apuntó.

Simone Biles concludes #Paris2024 with 11 Olympic medals from three Olympic Games, solidifying her status as one of the world’s greatest athletes.@gymnastics | @TeamUSA | @Simone_Biles pic.twitter.com/clK5LYkHNc

— The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024