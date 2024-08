Exministra de Comunicaciones pide investigar origen de audio filtrado

La exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, reiteró este jueves 8 de agosto que no es responsable de grabar y filtrar el audio de una conversación con el presidente Bernardo Arévalo. Asimismo, pidió que se haga una investigación para que se aclare lo ocurrido.

Ayer, a través de un comunicado, la exfuncionaria aseguró que no hizo tal grabación y que desconocía cómo se pudieron obtener copias de los listados de pagos mencionados en la misma, los cuales reflejan la firma del mandatario y han circulado en redes.

En tanto, en el video difundido en las últimas horas, por medio del cual señaló que buscaba dar a conocer su versión de los hechos ante el pueblo de Guatemala, familiares y amigos, así como a los distintos organismos de Estado y al Ministerio Público, amplió detalles del tema.

“Yo no grabé ese audio que circuló ni menos lo pude haber entregado, porque nunca estuvo en mi poder. A las pruebas me remito y estoy dispuesta a someterme a una prueba de polígrafo y un voice stress. Solicito que se investigue el origen del mismo, ya que el Gobierno sí tiene los medios para hacerlo. No voy a tolerar que mi nombre y mi honorabilidad sea vulnerada”, dijo De la Vega.